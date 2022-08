Intenta operarse la nariz con tutorial de YouTube y termina en urgencias

Un hombre terminó gravemente herido y en un hospital luego de intentarse operarse la nariz siguiendo un tutorial de YouTube. Los resultados no fueron los esperados y su caso se viralizó en redes sociales.

Los hechos se registraron en Sao Paulo, Brasil, cuando el hombre decidió realizarse una rinoplastia casera por lo cual recurrió a internet en busca de un video tutorial que le explicara los pasos a seguir.

Sin embargo, el proceso no salió como esperaba, pues terminó con graves heridas en la nariz que lo llevaron a terminar en urgencias. De acuerdo a los informes médicos, el hombre utilizó alcohol al 70% para limpiar la región de la nariz durante el procedimiento. Además, no usó guantes ni limpió la sangre para no abrir los puntos.

Termina en el hospital por intentar operarse la nariz

El joven terminó grave en el hospital.

Las autoridades brasileñas confirmaron que el hombre utilizó anestesia veterinaria y terminó el procedimiento casero con “sutura con hilo reabsorbible y superbonder”, lo que la provocó una fuerte infección.

Autoridades locales confirmaron que el sujeto fue ingresado a la Unidad de Atención de Emergencia de Campo Limpo, en donde le limpiaron el área afectada. Asimismo, fue enviado al departamento de atención psicológica.

El caso se volvió viral en redes sociales y tras los hechos, el doctor Rodrigo Lacerda, cirujano plástico especialista en rinoplastia y miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP), señaló que mucha gente piensa que el procedimiento es tan sencillo como aparece en los videos, sin embargo, advirtió que intentar realizarse una cirugía casera puede provocar severas heridas e incluso puede causar la muerte.

¿Qué tan peligrosa es una cirugía de nariz?

La rinoplastia conlleva riesgos tales como el sangrado, infección y reacción adversa a la anestesia

Al igual que cualquier cirugía importante, la rinoplastia conlleva riesgos tales como: sangrado, infección y reacción adversa a la anestesia. Este proceso suele tener una duración de entre 1 y 2 horas, aunque en algunos casos complejos puede llevar más tiempo.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al del hombre que intentó operarse la nariz con un tutorial se registró en Inglaterra, en donde una cirugía estética fallida le dejó a una mujer la papada como pollo viejo.

