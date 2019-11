Intelgente perro toca el timbre de su casa después de quedarse fuera (VIDEO VIRAL)

Les ha pasado que cuando tienen mascotas y en especial perritos, solo están atentos para salirse y correr cada vez que abres la puerta o el portón de tu casa, o simplemente ellos mismos son tan inteligentes que ya hasta saben abrir la puerta. En esta historia te platicaremos de un tierno can que al salirse de su casa ya no tuvo como entrar y no le quedo otra más que tocar el timbre.

Inteligencia perruna.

Un perro en Estados Unidos no tuvo más opción que tocar el timbre de su casa a la mitad de la noche después de haberse quedado fuera accidentalmente. Su acto fue grabado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales como YouTube.

Cuando Robert Fox echó llave a la puerta de su hogar ubicado en la ciudad de McDonough, en el estado de Georgia, olvidó algo importante que terminaría recordando luego de que lo despertara de su sueño a las 2 de la madrugada.

Y es que sin que Robert o el resto de su familia se percatara, la mascota de la familia –un can cruce de Labrador que responde al nombre de ‘Chika’– no se encontraba descansando al interior del inmueble con ellos.

Después de varias horas, el peludo protagonista del video viral de YouTube se armó de valor y tocó el timbre de la puerta principal a las 2:18 a.m., despertando a los habitantes de la vivienda.

Una rápida inspección a las cámaras de seguridad de su hogar le reveló que ‘Chika’ había tocado no una sino hasta dos veces el timbre para que le permitieran ingresar, un truco que aparentemente aprendió por cuenta propia.

