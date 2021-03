Influencer se tatúa el QR de su Instagram pero termina en un gran error

En Colombia, Mauricio Gómez es conocido como influencer en las redes sociales, pero en esta ocasión en La Verdad Noticias traemos lo que considera como “tragedia” después de llevar a cabo su ocurrencia.

El 'influencer' colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram con el fin de que cualquier persona que lo viera puediera hacerle una captura para abrir directamente su cuenta, pero ahora ese módulo de almacenamiento de información ya no funciona.

En Colombia, Mauricio Gómez también es conocido como La Liendra, y cuando se realizó el tatuaje publicó el proceso en sus redes sociales a traves de imágenes de dicho tatuaje.

"Me salió fake" dijo arrepentido el 'influencer' que se tatúa en la nuca el código QR de Instagram.

Ocio: influecer se tatua su Instagram

Esto porque según comenta el mismo influencer, “La Liendra”, lo hizo como un homenaje a su perfil de Instagram, que lo llevó a la fama en los últimos años.

Dicho tatuaje funcionaba perfectamente en un principio, pero algo sucedió que ahora al escanear el código QR no abre la cuenta, de hecho la bloqueo.

Este martes (2 de marzo) cuando el influencer “La Liendra” acudió a un cirujano plástico de la ciudad de Medellín le reveló que el código de barras del tatuaje ya no funciona.

"Me salió 'fake' porque no me abre", comentó Gómez al galeno, a quien, aparentemente, recurrió para pedirle prestado su coche deportivo de alta gama para crear contenido digital.

Y tu te atreverias a tatuarte el código QR de tu red social con el fin de tener más seguidores o por lo menos algun código en especial. Esperamos tu respuespa.

