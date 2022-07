Influencer se salvó de milagro al ser detenido por el Cártel de Sinaloa

Los cárteles mexicanos, siempre están alerta en busca de sus enemigos y más aún de quienes quieran pasarse de listos, en esta ocasión le tocó a Carlos Bello “El Mirrey”,sufrir una experiencia cercana a la muerte.

Y es que como se sabe, el Cártel de Sinaloa está presente en Badiraguato, Sinaloa, lugar donde nació “El Chapo Guzman”,por ello es común toparse con retenes en todas las entradas y salidas, en ese sentido el influencer cuenta que en uno de estos se llevó un tremendo susto al ser confundido con un miembro de la “Mayiza”, debido a que detectaron un pequeño detalle en su auto.

A través de Tiktok comentó, que un pequeño sombrero que colgaba de su retrovisor casi le cuesta la vida, “Resulta que aquí don pendejo andaba manejando hacia Badiraguato sin querer porque me perdí… Entonces me pararon en un retén falso, de pura suerte no me cague porque ya había ido al baño antes”, relató.

Momentos de tensión

La historia continúa y explica, que al llegar al retén lo revisaron detenidamente, mientras le hacían preguntas, pero la tensión subió cuando le preguntaron si pertenecía a la “Mayiza” o a la “Chapiza”, ya que el sombrerito que traía, coincidió con un símbolo que sólo los miembros del Cártel que maneja el “El Mayo Zambada”, suelen tener como distintivo, cuestión que aseguró no tenía el conocimiento.

“Y me dijeron ‘¿y ese sombrerito qué rollo, viejo?’, yo en ese punto estaba de no mames un sombrerito me va a costar la vida, ¿en serio? he arriesgado mi vida haciendo mil y un pendejadas” agregó.

Finalmente, el también tiktoker narra que cuando las cosas ya se estaban poniendo “feas”, una persona que se encontraba en el lugar, lo reconoció y atestiguó que él se dedicaba a hacer videos y que se trataba de alguien inofensivo, por cuál pudo salir ileso de las garras del narcotráfico.

“Afortunadamente había un chavito dentro de ellos y me reconoció y dijo: ‘no, este vato es inofensivo, hace videos y es empresario y todo bien, es buena persona”.

¿Video fake o verdadero?

El joven asegura que su historia el real

Aunque el vídeo ha dado mucho de qué hablar como muchos otros que ha presentado La Verdad Noticias, algunos de sus seguidores afirman que es una historia falsa, en tanto que otros que el sombrero no le salvó la vida, si no que en realidad fue la persona que lo reconoció, por otro lado el tiktok ya cuenta con más de 13 millones de visitas.