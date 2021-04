Influencer se pinta cubrebocas evadiendo el COVID-19 en tienda de Indonesia.

Las autoridades de Bali, Indonesia, supuestamente confiscaron los pasaportes de dos influencers en redes sociales luego de que el dúo publicara una broma en línea de uno de ellos luciendo un cubrebocas pintado en la cara en lugar de usar uno real dentro de un supermercado.

La Verdad Noticias informa que, los influencers que afirmaron haber hecho lo mismo únicamente para crear contenido de entretenimiento para sus seguidores, ahora también enfrentan la posibilidad de deportación.

Influencer se pinta cubrebocas para entrar a una tienda

Influencer se pinta cubrebocas como broma; podría ser deportada.

En el video que se hizo viral inmediatamente después de su publicación, pero que también enfrentó reacciones violentas por parte de los lugareños, se ve a los influencers Josh Paler Lin y Leia Se tratando de ingresar a un supermercado en Vali donde esta última no lleva un cubrebocas.

Un guardia los detiene, por lo que el par regresa a su automóvil y Lin usa pinura azul para pintar un cubrebocas azul, con correas y todo, que realmente lucía increíble, siempre y cuando la mujer no abriera su boca.

Posteriormente, el dúo regresa al supermercado donde engañan fácilmente al guardia y entran a la tienda y para tratar de evitar ser atapados, Lin le dice a Se: “No puedes hablar”. Se logra escuchar en el video sobre cómo no puede creer que “esto funciona”.

Como era de esperarse, el video de la dupla provocó indignación en las redes sociales y la gente arremetió contra el dúo por su acto irresponsable. Lin y Se, que provienen de Taiwan y Rusia respectivamente, ahora se enfrentan a la deportación debido a incumplir las reglas de COVID-19. Según los informes, las autoridades de Indonesia ya han confiscado sus pasaportes.

Trascendió que en un video publicado en Instagram, se vio a la pareja disculpándose formalmente por sus acciones con un abogado a su lado. “Queremos disculparnos por el video que hicimos”, dicen. Lin continúa, y agrega que el video nunca tuvo la intención de “faltar el respeto” o invitar a la gente a ignorar las reglas del uso de cubrebocas.

“Hice este video para entretener a la gente porque soy un creador de contenido y mi trabajo es entretener a la gente. Sin embargo, no me di cuenta de que lo que hice podría generar muchos comentarios negativos y generar preocupaciones”. Los influencers prometieron no volver a hacerlo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado