Influencer pide perdón por no querer pagar la cuenta en un restaurante

En España, un “influencer” se quiso pasar de listo, pero la jugada le salió mal, pues esperaba no pagar la cuenta por todo lo que ya se había comido, los hechos quedaron captados en un video, que él mismo difundió en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando,Borja Escalona acudió a un restaurante y mientras degustaba una deliciosa empanada, realizaba una de sus acostumbradas transmisiones de juegos de video, no obstante sus espectadores también pudieron ser testigos del momento exacto en donde pretende irse sin pagar.

En el clip, se muestra como una de las meseras del lugar, se acerca para decirle que pague por lo consumido, a lo que este le responde muy indignado: “solo como cosas gratis”, alegando que ellos estaban en deuda con él, puesto que había publicitado el establecimiento en sus redes sociales y que por el contrario, esto les saldría contraproducente.

Influencer llora y pide perdón

Tras los hechos, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para enviarle comentarios de desaprobación sobre sus actos, es así que, días después del video publicado, el joven tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales, entre otras medidas, pues ya no aguantaba el desprecio de los usuarios.

En ese sentido, procedió a enviar un video para disculparse y retomar la historia como una lección de vida.

Pide disculpas

El Hombre comienza a relatar que a raíz del pequeño incidente, comenzó a sufrir las consecuencias junto con su esposa, pues aseguró que en otros establecimientos fueron retirados, pues “No querían gente despreciable”, además dijo que acudió hasta el restaurante en donde ocurrió todo, para disculparse con los empleados, pues dijo que su intención no era faltar le el respeto a nadie. En La Verdad Noticias, te mostramos el video sobre sus disculpas, que se ha vuelto viral en las redes.

“He tenido que cerrar mis redes sociales, no he podido salir de mi casa, no me han dejado ir al gimnasio. España tiene un problema muy grande de odio y todo se ha focalizado en mi y es desproporcionado la cantidad de bullying que estoy recibiendo”, expresó con lágrimas en los ojos.

