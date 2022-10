Influencer llora y pide que la mantengan porque no le gusta trabajar.

Nahir Lorenzetti, una influencer argentina mejor conocida como Asadodefaso, se volvió viral en TikTok luego publicar un video en el que suplica que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar”, menciona en el video compartido el 3 de septiembre.

La influencer fue duramente criticada en redes sociales

Finalmente señala: “Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución, es muy difícil todo esto”. En su cuenta de TikTok sus seguidores comentaron que ellos necesitaban los mismo y bromearon con su propuesta.

Sin embargo, en Twitter la criticaron y hasta le escribieron insultos, por lo que en su cuenta de escribió: “Todavía me sorprende como la gente se paniquea por una persona diciendo que no le gusta trabajar”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la influencer compartió otro video en TikTok en donde comentó: “gente, basta de compartir el video, aparezco en todos los noticieros pidiendo entrevistas, yo no sé qué decir porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y yo no sé qué decir. No hay ninguno. Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, basta”.

¿Qué dijo Asadodefaso tras sus recientes publicaciones?

Aunque Lorenzetti, de 26 años, no ha aclarado si sus dos publicaciones son una broma, la influencer ya cuenta con un antecedente de que en el pasado pidió ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler.

Fue en enero de este año cuando platicó en sus historias de Instagram que le habían suspendido una de sus cuentas de YouTube por lo que no recibiría su pago: “si este mes no llego a cobrar mi sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados, ¿ustedes me ayudan a pagar el alquiler?”.

Sus seguidores le preguntaron sobre la cantidad que necesitaba y ella respondió que $24,000 pesos argentinos, unos $160 dólares, y en menos de un día logró recaudarlos pues en un post escribió: “alquiler pagado. Misión cumplida en menos de 24 horas. No se van a arrepentir, mis queridos seguidores. Se viene mucho contenido de calidad y diariamente”.

En una entrevista que dio al medio local La Nación comentó sobre lo sucedido: “la verdad es que no esperaba tanto, pero tampoco creía que fuera imposible. Pensé que lo iba a conseguir, pero en varios días. Me sentí orgullosa de haber creado una comunidad que definitivamente entiende mi posición, mis ideologías y mi situación económica”.

