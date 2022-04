Influencer de Badabun recibe pastel lleno de gusanos; teme por brujería

La firma Badabun con sede en Tijuana, ha sido reconocida por lanzar a la fama a creadores de contenido como Lizbeth Rodriguez, Alex Flores, Shantal y el 'Macriado'.

Al borde de las lágrimas la influencer Ashly Arisdelcy, denunció en sus redes que personas le habían regalado un pastel, sin embargo éste habría sido amañando con tal de hacerle daño.

Con un video en las redes sociales, la joven expuso su caso y de inmediato comenzó a llenarse de buenos comentarios y palabras de aliento para salir del mal momento.

Con la voz entre cortada la influencer Ashly Arisdelcy expuso en el canal de Youtube de Badabun la terrible sorpresa que se llevó con el regalo de una supuesta fan.

"Me da mucha tristeza por que nunca me habían dado un regalo, no entiendo por qué alguien me quisiera hacer esto", reveló.