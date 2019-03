¡Indignante! Sorprenden a repartidor echándole gas pimienta a perrito

Un hombre has desatado la furia de varias personas, esto luego que lo descubrieran echándole gas pimienta en los ojos a un perrito.

Los hechos se registraron en San Diego, California, el dueño del perro a través de las cámaras pudo descubrir al repartidor del servicio postal maltratando a su mascota, pues este echaba gas pimienta en los ojos del animal.

El dueño del perro fue avisado por uno de los vecinos que el repartidor maltrataba a su mascota, así que para comprobar lo que le dijeron el hombre decidió instalar cámaras.

Después de un tiempo cuando el servicio postal llegó el hombre se dispuso a revisar las imágenes y descubrió que el cartero llevaba gas pimienta y se lo echaba al perro, además después que el repartidor se acercaba al animal, este comenzaba a rascarse, se frotaba contra el pavimento y empezaba a ladrar como señal de dolor.

Lo peor de la situación es que después de analizar la situación el dueño descubrió que el repartidor había herido al perro en al menos 9 ocasiones.

“Nunca sospeché del cartero, del repartidor. Nunca sospeché de alguien que traía mi correspondencia. Me rompió el corazón. Me dejó sin palabras y hace que se me revuelva el estómago”