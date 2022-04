Indigente que celebró cumpleaños de su perro en Colombia ya tiene hogar

El video viral logró cambiarle la vida a él y sus perritos.

A principios de enero pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que un hombre sin hogar, hoy identificado como José Luis Matos o “Choco”, se hizo viral en redes sociales por celebrar el cumpleaños de sus perros en las calles de Bucaramanga, un municipio perteneciente al departamento de Santander en Colombia.

De acuerdo a sus declaraciones, el joven se percató de que una vecina de la zona estaba a punto de tirar un pastel, por lo que procedió a pedirselo para festejar el cumpleaños de Nena y Shaggy. Sin embargo, él no se percató de que alguien grabó ese emotivo momento para después subirlo al Internet.

No pasó mucho tiempo para que el video se hiciera viral, logrando enternecer a millones de cibernautas. Ahora, “Choco” cuenta con un perfil en Instagram, en donde comparte los divertidos momentos al lado de sus mascotas, además de promover campañas que buscan erradicar el maltrato animal en su natal Colombia.

Recibe ayuda por parte de los cibernautas

José Luis Matos "Choko" ha recibido grandes cantidades ayuda desde la viralización del video.

José Luis Matos no solo ganó popularidad en redes sociales, sino que también vio cambiar su vida gracias a todas las personas que le brindaron ayuda como ropa, dinero, artículos de limpieza, así como comida para él y para sus perros. No obstante, llamó la atención que alguien decidió donarle un hogar, mismo que hoy disfruta al lado de Nena y Shaggy.

“Me siento muy alegre y muy contento porque la vida mía me está cambiando, ya tengo donde dormir… Gracias a los que me grabaron porque me cambió la vida y espero poder ayudar a más animalitos alrededor del mundo”, declaró el joven colombiano en entrevista con CNN.

¿Cuántos perros callejeros hay en el mundo?

Holanda ha movilizado a toda su sociedad para lograr que todos los perros tengan techo, comida y agua.

Reportes de National Geographic indican que hay hasta 300 millones de perros callejeros en todo el mundo. Lamentablemente, México ocupa el primer lugar con más perros callejeros en Latinoamérica y el tercero en el delito de maltrato animal, motivo por el cual es necesario realizar un cambio en la sociedad para poder acabar con esta situación.

