Imágenes de cómo el "oro blanco" la cocaína devora tu cerebro (VIRAL)

Las perturbadoras imágenes del cerebro obtenidas a través de unos estudios de resonancia magnética de un consumidor habitual de cocaína revelan el daño que puede causar con el tiempo.

El paciente fue diagnosticado con una condición llamada leucoencefalopatía tóxica hecha por cocaína en una persona que consumió durante años.

Este caso se dio en el hospital de Msida, de Malta. Los profesionales dijeron que atendieron al paciente que permanece internado, es un hombre de 45 años que estaba confundido y se comportaba de manera extraña.

Imágenes de cómo el "oro blanco" la cocaína devora tu cerebro (VIRAL)

Ylenia Abdilla fue el doctor que atendió al sujeto, explicó: "Es un trastorno raro que puede causar una discapacidad significativa. Este estudio de caso está destinado a aumentar la conciencia de esta condición".

Los doctores trataron al hombre tres días después de haber consumido cocaína por última vez. Pero notaron que sus pupilas estaban dilatadas y "enérgicamente reactivas a la luz", y que el paciente "no cooperaba, no podía realizar tareas simples y no seguía las órdenes".

Abdilla lo envió a resonancia magnética en su cerebro, que reveló daños en la sustancia blanca en el cerebro.

Imágenes de cómo el "oro blanco" la cocaína devora tu cerebro (VIRAL)

"La leucoencefalopatía tóxica inducida por cocaína puede presentarse de varias maneras diferentes. Estos incluyen un nivel alterado de conciencia, confusión, lenguaje alterado, visión alterada, fiebre o espasticidad".

Tratamiento y recuperación

Se trató al hombre, dándole esteroides, un intercambio de plasma y anticuerpos que hicieron que mejorara después de cuatro meses, caminaba de manera independiente y se enfrentaba a la mayoría de los aspectos de la vida diaria.

La cocaína es una droga extremadamente adictiva y es muy difícil que una persona que la pruebe pueda dejar de consumirla. Y si la persona se vuelve adicta, el riesgo de recaídas es alto aún después de períodos largos de abstinencia.

Imágenes de cómo el "oro blanco" la cocaína devora tu cerebro (VIRAL)

Tal vez te interese: ¡Sorprendente! "tsunami" deja 44 heridos en una alberca con olas en China (VIDEO VIRAL)

Las últimas investigaciones médicas dicen que la cocaína altera las funciones cerebrales y modifica la estructura del propio órgano. Este hallazgo nos explica por qué la gente no cesa en el consumo y tiene tantas recaídas. ;"La estructura cerebral ha cambiado".

VIRAL

Dale click a la estrella de Google News y síguenos