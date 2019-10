Ignoró al médico de abortar los quintillizos, ¡20 años después publica esta foto! (VIRAL)

Ignoró el consejo del médico de abortar los quintillizos, ¡20 años después publica esta foto! (VIRAL)

¡No gemelos, ni trillizos, ni cuatrillizos, aún más fascinante, quintillizos! Es un hecho raro, pero para Susan se hizo realidad. Pero a la futura madre de 28 años se le aconsejó que se sometiera a un "aborto selectivo", ¡pero Susan se negó de inmediato!

¿Qué es un aborto selectivo?

Es una forma de aborto terapéutico, uno o más fetos son eliminados para aumentar la posibilidad de supervivencia para los demáS. Este tipo de aborto es ilegal.

Susan rechazó esto sin dudar y fue enviada a un especialista. Pero recibió el mismo consejo: continuar el embarazo con solo algunos de los embriones. Susan y su esposo persistieron y no se arrepentirían más tarde.

Más de 20 años después, Susan no se arrepiente de su decisión. No hubo complicaciones durante el parto, y ahora todos sus hijos han aprobado sus exámenes al mismo tiempo. Susan está muy orgullosa de poder publicar una foto en Facebook de sus cinco hijos graduados.

“Mirando hacia atrás en mi decisión 20 años después, no me arrepiento en absoluto. No podría vivir sin ninguno de ellos ”.

Después de que todos terminaron sus estudios, tres de ellos se unieron al ejército para servir a su país y dos siguen una carrera médica.

