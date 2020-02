INSÓLITO: Nace vaca con DOS cabezas ¡no podrás creer cómo luce!

No cabe duda que la naturaleza no deja de sorprendernos, día con día nacen cientos de animales, pero este en particular llamó la atención de miles de personas, pues en un video viral compartido en redes sociales se puede apreciar una vaca que nació con dos cabezas, algo sin duda insólito.

Este animal se ha vuelto toda una atracción turística de un pequeño pueblo llamado Paarasalai, en el sur de India, pues este insólito animal que se ha hecho viral tiene dos cabezas.

El insólito animal logró soprender

Todo inició cuando un granjero se percató que su vaca estaba lista para dar a luz, pero cuando la vaca nació el granjero se llevó una increíble sorpresa, simplemente no podía creer lo que veía, pues se percató que su vaca había dado a luz a un animal insólito. El ternero que se hizo viral nació con cuatro ojos y dos cabezas.

Aunque en primera instancia el hombre se llevó una sorpresa y hasta se asustó, luego supo sacarle provecho a la situación, pues la noticia pronto se esparció por todo el lugar.

Fue así que la granja de Bashkar, empezó a ganar gran popularidad y recibió decenas de visitas, pues gran cantidad de curioso y amantes de los animales querían ver con sus propios ojos a este insólito animal.

Debido a las dos cabezas que tenía la vaca también nació con dos lenguas, lo que lamentablemente le dificulta comer y beber leche, afortunadamente su dueño se encarga de alimentarlo con un biberón todos los días.

La noticia de esta insólita vaca se hizo popular pues en redes sociales fue compartido un vídeo viral que muestra al animal de dos cabezas, lo que sin duda causó asombro entre los internautas, quienes compartieron el video.

