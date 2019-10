¡IMPRESIONANTE! le pega unos "guapos" en medio de un concierto de metal (VIDEO VIRAL)

Pegarle unos guapos, bajarse al mar, me haces 2 cortos 1 largo, rellenar la caries y un sin fin de nombres es como se le conoce al sexo oral y aunque tenemos más de esos, no los usaremos por que se nos pueden espantar. Pero no tanto después de que vean este video viral que esta circulando en redes sociales. El material está compartido en la plataforma de YouTube (que fue donde nos lo encontramos) y se los traemos para que vean que ya no hay pudor de nada.

Abajo del mar.

¡IMPRESIONANTE! le pega unos "guapos" en medio de un concierto de metal (VIDEO VIRAL)

Esta escena bastante fuera de lo común ocurrió en un concierto del genero de música "metal", sucedió en el país de Dinamarca en el festival llamado “Roskilde Festival”, el líder de la banda Behemoth fue el encargado de grabar estas épicas imágenes y por supuesto el que también difundiera el dicho material.

Ustedes podrán observar en el video viral a una pareja de metaleros en medio del "Slam" (en los trancazos pues) que se encuentran practicando sexo oral de una manera bastante especial ya que mientras escuchan a una de sus bandas favoritas la mujer decide hacerla una felación a su pareja en medio de una multitud bastante alterada y con una adrenalina que traían encima por las rolitas que estaban escuchando en ese momento.

El incomodo momento lo dejaron ver las demás personas que se encontraban a su alrededor, no creemos que se espantaran, pero si debieron pensar ¿what? ¿por qué aquí?, ya que se puede ver que todos se quitan y se hacen unos metros a lado, solo observaban el tremendo acto sexual que le pegaba a su novio.

¡IMPRESIONANTE! le pega unos "guapos" en medio de un concierto de metal (VIDEO VIRAL)

Se observa que el protagonista de la escena le agarra el cabello y al ritmo de la música la mujer mueve la cabeza de atrás hacía adelante (como todos los metaleros lo hacen), en un momento deja de hacer ese típico movimiento y para cerrar con broche de oro solo se para para darle un hermoso y tierno beso en la boca.

Cuando el líder de la banda hizo público este legendario material para él y sus seguidores le puso como título:

“¿Qué tan genial es esto? Se siente bien que Behemoth esté corrompiendo a las legiones en tantos niveles”

Tal vez te interese: Los interrumpen haciendo el "DELICIOSO" en plena vía pública (VIDEO VIRAL)

Sin más preámbulos y por que ya no aguantas las ganas de verlo, aquí te dejamos el video viral que esta dando la vuelta por internet.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos