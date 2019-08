¡IMPRESIONANTE! la manera de bailar de un viejito en Madrid (VIDEO VIRAL)

Es bastante común encontrarse con artistas callejeros por todo Madrid: y en ocasiones llegan bastantes personas a su alrededor debido a la gran voz o a su forma de bailar. Eso es lo que le pasó a Danielle Day, una cantante que se encontraba en la Gran Vía de Madrid cantando My Baby Just Cares for Me de Nina Simone.

El mejor viejito que baila en Madrid.

Su dulce voz fue acompañada por un viejito del público que se puso a bailar con bastante ritmo. El material lo compartió Carlos Hugo Asperilla, un escritor de novela histórica que se encontraba entre el público.

Ay, yo tengo uno de él bailando metallica �� pic.twitter.com/8RWHRkyh3X — Ari (@Ari_Reinventada) 7 de agosto de 2019

El video clip se viralizo rápidamente en las redes sociales debido a lo divertido y tierno que es este abuelito ya que se mueve muy bien a pesar de la edad que tiene y parece como de 20 años, el señor se llama Mariano y muchas veces lo encuentran bailando en las calles de Mdrid. "El vídeo de Carlos Asperilla ya cuenta con más de un millón de reproducciones".

En el orgullo también estaba dandolo todo!! ������ pic.twitter.com/pXvvqVgITa — Mara (@nomalteres) 6 de agosto de 2019

Ari es una usuaria de la red social de Twitter que ha contestado al vídeo de Carlos Asperilla enseñando su grabación de este viejito bailando en una estación de metro al ritmo de un grupo de rock. El viejillo sabe lo que hace, pues el compás que lleva es mucho más movido que el de su baile de jazz.

No solo se anima a bailar con los músicos callejeros, ya que también la tuitera Mara, crees que en el Orgullo LGTB se pudo ver a un hombre bastante parecido a Mariano dándolo todo al ritmo de la orquesta de la plaza. Ahora, lo que todo el mundo está pensando es dónde estará Mariano bailando y desean poder cruzarse con él en algún momento y captar el agradable momento, para así tener su propio video o hasta bailar con el ¿Porqué no?.

