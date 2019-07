¡ILUSOS! Así es como FaceApp roba tus datos (VIRAL)

¿Fuiste alguno de los que cayó? La nueva y famosa aplicación la está rompiendo en redes sociales, pero no todos sabían que te roba datos personales; ¿sabes cómo? ¡NO LA DESCARGUES!

Sin imaginarlo se volvió la tendencia favorita de los internautas en redes sociales, pues no solo es divertida sino también informativa; por lo menos para algunos no fue solo un juego, además de ello comenzó a preocupar a las personas que ya comienzan con las pequeñas arrugas; pues ya hasta en cirugías están pensando; pues la apariencia no le gustó a muchos.

Dentro de las ventajas que lograron sacar, es buscar el parecido que hay entre los integrantes de la familia; de hecho algunas personas no conocieron a sus abuelitos y a través de esta aplicación se dieron cuenta que los rasgos son bastante similares.

¿Dónde surgió?

Todo comenzó durante se desarrollo en Wireless Lab, ubicado en San Petersburgo, Rusia, y lo mejor o incluso lo que muchos usuarios piden es que sea gratuito y sí que lo es; por lo menos en los dispositivos iOS y Android; pues ambas compañías mantienen activo el reconocimiento facial del usuario.

De acuerdo a lo que se dio a conocer; Fabio Assolini, analista senior de seguridad en la compañía de ciberseguridad, Kaspersky; informó que:

“La foto se envía a los servidores de la aplicación donde realizan la modificación y se la envía al usuario”.

Aunque la última actualización se realizó en 2017; la misma aplicación advirtió los riesgos que ésta podría generar en dicho momento.

“Al registrarse y utilizar el servicio, usted acepta la transferencia de información a los Estados Unidos o a cualquier otro país en el que FaceApp" [...]

"Sus afiliados o proveedores de servicios mantengan las instalaciones, el uso y divulgación de información sobre usted como se describe en esta política de privacidad”.

Estos apartados son tan solo el de las políticas de seguridad; pero ¿quién los lee? La mayoría de los usuarios cuando descarga una aplicación acepta todo sin leerlo, porque los términos y condiciones son muy largos, aburridos y en ocasiones hasta cansados.

“Tenga en cuenta que podemos transferir información, incluida información personal, a un país y jurisdicción que no tenga la misma protección de datos las leyes como su jurisdicción”.

“En el caso de FaceApp, al utilizar Inteligencia Artificial para realizar las modificaciones del reconocimiento facial, el propietario de la empresa podría vender estas fotos a empresas de este tipo, y estos datos pueden ser utilizados fácilmente por ciberdelincuentes para falsificar nuestra identidad”.

