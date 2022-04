Hotel de Panamá drena aguas residuales al mar y es exhibido en TikTok

En TikTok circulan muchos video que rápidamente se hacen virales en redes sociales, pues su relevancia logra ser del interés de millones de personas; en esta ocasión se hizo tendencia el video de un usuario que sin dar mayor explicación, muestra como el hotel en el que se hospedó en Panamá, tira aguas residuales directamente al mar.

En La Verdad Noticias hemos dado a conocer casos similares, pues se trata de un factor preocupante para el mundo entero dado al nivel de contaminación que puede causar y al número de especies que puede matar un acto como este.

En otros países como en México se han repetido situaciones como éstas; un hotel tiró aguas negras en playas de Acapulco, lo que desató polémica entre los ambientalistas.

La usuaria Chlogoodman fue la encargada de viralizar este video y aunque únicamente se pregunta porque el hotel lleva a cabo tal acción sin importar las consecuencias y el impacto ambiental que esto traerá, el caso se viralizó causando indignación.

“What’s my hotel dumping into the ocean?”.