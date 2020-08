Hombre toca el piano de una tienda y el dueño decide regalárselo (VIDEO)

Un nuevo video viral se ha apoderado de las redes sociales en los últimos días, luego de que el propietario de una tienda de antigüedades llamada Remarkable Cleanouts en Norwood, Massachusetts, decidió regalar un piano Steinwey 1964 con un valor cercano a los 3.000 dólares, a un joven que el pasado 11 de julio entró a su local y pidió permiso para tocar un piano de 200 dólares que se encontraba a la venta.

El joven pianista fascinó a todos los usuarios

El pianista interpretó "Don't Stop Believin"

De acuerdo con las imágenes publicadas por varios medios locales y las cuales resaltaron en las noticias de hoy. El hombre interpretó la famosa canción “Don't Stop Believin’' del popular grupo de rock Journey, cuya grabación se volvió viral en diferentes plataformas digitales generando más de 90.000 reproducciones. La interpretación espontánea del pianista anónimo conquistó a miles de personas en todo el país, incluso, varios canales de televisión la transmitieron.

Este joven se llevó el reconocimiento de miles de personas

Después de ver la gran sensación que causó el misterioso pianista en este emotivo video viral, Mark Waters, el dueño de la tienda, logró encontrar al joven prodigio quien resultó ser un estudiante de arquitectura en la universidad Boston College de 23 años llamado John Capron. Una vez que dio con la identidad del músico, Waters contactó al universitario para decirle que estaba dispuesto a regalarle un piano Steinwey 1964, hecho que volvió loco de alegría a Jonh.

John Capron

Luego de recibir el inesperado regalo de manos del propietario de la tienda, Capron se mostró visiblemente emocionado pues asegura que este era el primer piano que había tenido en toda su vida. "He estado tocando el piano desde los 15 años. Esto me voló la cabeza completamente, no lo vi venir en absoluto", comentó muy exaltado. Esperamos te guste el siguiente video, y si es así, déjanos saber tu opinión en la siguiente caja de comentarios.