Hombre tiene una “novia” de trapo y su cara asusta, dice no quiere quedarse solo

En La Verdad Noticias hemos tocado el tema de la infidelidad, pero qué pasa cuando una persona desea una pareja y teme quedarse solo. Aquí te presentamos el caso donde un hombre tiene una "novia" de trapo.

Sí, exactamente como has leído, el usuario de TikTok @montbk5959 fue quien ha contado su peculiar relación que mantiene y la cual ama presumir.

Comencemos por entender que hay personas que no soportan vivir en soledad o en otras palabras consigo mismos y este caso viral es uno de ellos.

Hombre tiene una “novia” de trapo, se llama Natalia

Natalia es una novia bastante famosa, pero es porque se trata de una muñeca de trapo.

Resulta que Montbk se ha hecho viral hasta en medios internacionales por el hecho que de tener una muñeca de trapo como novia a la cual le llama Natalia.

Al ser cuestionado el por qué el hombre tiene una “novia” de trapo el dijo que se sentiría solo y sin nadie: “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aseguró el hombre.

Sin embargo, aunque este hombre presume su relación, en cada video que sube ha recibido una ola de críticas y ataques. Pero mientras más pasaba el tiempo el sujeto ha llamado la atención por su estilo de vida junto a su “pareja” de trapo, pues dice amarla y hasta piensa en casarse con ella:

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró en una entrevista para el TN.

Relación amorosa con una muñeca

Montbk y su novia, una muñeca de trapo.

Ahora bien, aunque el hombre tiene una “novia” de trapo asegura que seguirá con ella mientras no llegue alguien real para él, por lo que dijo: “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”

Aunque el hecho que este hombre tiene una “novia” de trapo ha llamado la atención, no es la primera vez que se da un caso similar, recordemos que un hombre que se casó con su muñeca sexual le es infiel ¡con un pollo muerto!

