Hombre se lanza a lago congelado, se rompe la cabeza y la sangre burbujea

No podemos saber qué es lo que pensaba un hombre, el cual se dedica al boxeo, ya que en uno de sus entrenamientos no solo pretendía nadar en aguas congeladas, sino que decidió que la mejor manera para romper el hielo sería lanzándose de cabeza en él, lo que no consideró fue la consecuencia.

Prácticamente después de haberse aventado al lago congelado, Merab Dvalishvili, un luchador georgiano de artes marciales mixtas, de peso gallo de la UFC, terminó en el hospital con una lesión en la cabeza tras haberse provocado él mismo cuando entrenaba.

Dvalishvili, apodado como 'The Machine' (La Máquina), publicó una serie de videos en su cuenta en Instagram mostrando lo que había hecho, por lo que se puede ver que luego de lanzarse al agua salió de él casi de inmediato con la cabeza ensangrentada intentando llegar a la orilla.

El Boxeador de la UFC publicó lo sucedido en su Instagram.

"Me pareció un gran día para entrenar y correr en el parque. Entonces vi un estanque en el que pensé que había nieve y agua. Pero resultó ser todo hielo y ramas de árboles que sobresalían. En cuanto se rompió el hielo sentí que se me despegaba la piel. Pero nada más doloroso que cuando me graparon la piel de nuevo. Ahora todo está bien", comentó el peleador.

Como era de esperar, el Pujol tuvo que ir directo al hospital para recibir atención médica debido a la dimensión de la herida que se provocó. La Verdad Noticias te deja el video para que puedas observarlo.

Tras recibir asistencia en un hospital local, Dvalishvili aprovechó el momento para explicar la situación. Así, aclaró que su error se debió a que la víspera el estanque todavía no estaba congelado, así que no dudó en saltar al agua. Su video se ha hecho viral y lleva miles de vistas.

Pero el georgiano no se dio por vencido y después publicó otra grabación desde el mismo lugar, ahora lo hizo armado de un casco de boxeo y un par de guantes.

En su nuevo intento, Dvalishvili se sube a una rama de un árbol cercano al lago y empieza a dar puñetazos para romper el hielo. Luego, el luchador se sumerge en el agua hasta la cintura y continúa su 'revancha'.

