Hombre se emborracha y se cambia el nombre a Celine Dion ¡Estuvo buena la fiesta!

Un hombre que se emborrachó viendo a Celine Dion en la televisión dice que se quedó atónito cuando unos días después llegó una carta por correo informándole que había cambiado su nombre por el de ella.

El súper fan de Celine Dion, antes conocido como Thomas Dodd, bebió demasiado mientras veía una de las actuaciones del cantante en Navidad y dice que el alcohol debe haberle dado una "gran idea".

Celine Dion (el gerente de hospitalidad de Staffordshire de 30 años, no la cantante canadiense superestrella) dice que su madre no vio el lado divertido y su hermana "se atragantó con su sándwich" cuando reveló su nuevo apodo, pero no tiene planeado volver a cambiarlo, informa Birmingham Live.

El hombre tuvo que pagar ocho certificados de nombres tras ponerse Celine Dion.

Celine Dion no planea cambiarse el nombre de nuevo

Pagó 89 libras para que el título se hiciera oficial e incluso gastó en ocho certificados adicionales como prueba de su nueva identidad, y agregó que ahora puede ver el lado divertido después de lidiar con el impacto inicial.

Le dijo a Birmingham Live: "Estoy un poco obsesionado con ella, no voy a mentir".

"Durante el encierro he estado viendo muchos conciertos en vivo en la televisión. Solo puedo pensar que estuve viendo uno de los suyos y tuve una 'gran idea' después de unas copas".

"Entré del trabajo y había un gran sobre blanco con 'no doblar' escrito en él. Casi me desmayo en mi cocina cuando lo abrí".

"Mi preocupación inicial fue ¿cómo diablos le digo al departamento de recursos humanos en el trabajo que necesito cambiar el pie de página de mi correo electrónico? Ahora creo que podría ser una excelente manera de llegar al backstage.

"Solo rezo para que la policía no me detenga por nada, eso podría resultar incómodo. Lo que es más molesto, he pagado ocho certificados adicionales para demostrarlo y cuestan 10 libras cada uno".

"Aparentemente, es lo más divertido que la gente ha leído en 2020. Sin embargo, me alegro de que entretenga a la gente, no ha sido el mejor año. Con suerte, hará que la gente se ría incluso si es a mis expensas.

El hombre tomó con humor su cambio de nombre a Celine Dion.

"No hace mucho que me mudé de casa y aún no me he presentado a mi vecino. Sin embargo, mi madre no vio el lado gracioso. Le expliqué que podría ser peor y que podría haber sido Boris Johnson. afortunado que no tenga conciertos en vivo. Ella se ríe de eso ahora.

"Realmente no he pensado demasiado en el futuro. Me preocupa un poco que si empiezo a decirle a la gente que mi nombre es Celine Dion, me seccionarán. Sin embargo, puede que tenga sus ventajas".

"Ya lo resolveré, no me apresuro a cambiarlo, eso es seguro".

"Intenté cantar Celine en la ducha esta mañana y puedo asegurarles a todos que no heredé su voz ni su saldo bancario. Si esto le afecta a Celine, será mejor que alguien se asegure de que tengo un desfibrilador a mi lado".

