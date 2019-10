Hombre se corta el dedo tras mordedura de serpiente, médico dice que no era necesario (VIRAL)

Un hombre se encontraba cortando leña cerca de su hogar, ubicado en las montañas del distrito de Shangyu, en Zhejiang (China), cuando una serpiente lo mordió en el dedo índice de la mano derecha.

¿Letal mordedura?

Tras creer que el ataque provino de una Deinagkistrodon acutus, un espécimen cuya mordedura puede llegar a ser fatal, el sujeto sabía que debía actuar rápido. Y es que su preocupación aumentó al recordar que este tipo de serpiente es conocida por tener un veneno tan poderoso.

“Que no podrás caminar más de 5 pasos antes de morir”, según dice un dicho local.

Es así que decidió cortar su dedo casi sin dudarlo. Luego, envolvió su mano con un pedazo de tela y se dirigió al hospital más cercano, ubicado a 80 km., dejando la parte cercenada en el lugar del incidente; no obstante, se llevaría una amarga sorpresa al ser atendido por un médico.

Inesperada respuesta de los médicos

“El paciente se cortó el dedo para salvar la vida, pero lo cierto es que no era necesario en absoluto. La razón es que la serpiente ‘de los cinco pasos’ no es tan tóxica como se dice, todo se debe a una creencia que no es más que un mito”, dijo Yuan Chengda, doctor que atendió a la víctima del ataque según reportó South China Morning Post.

Chengda explicó que si bien la mordedura de la Deinagkistrodon es peligrosa, puesto que los síntomas comunes incluyen sangrado, hinchazón, ampollas, necrosis y palpitaciones del corazón e incluso puede llegar a causar muertes, su reputación es exagerada.

"Algunas víctimas de mordedura han usado cuchillos para cortar sus dedos de manos y pies, otros usaron cuerdas o alambres de hierro para sujetar firmemente la extremidad mordida, y algunos trataron de destruir el veneno en su cuerpo quemándose la piel. Cuando esto pasa y llegan al hospital, las extremidades ya muestran signos de gangrena", aseguró.

Los médicos recomendaron no manipular la herida al ser mordido por una serpiente. Asimismo, no utilizar ninguna herramienta o aplicar productos químicos. En su lugar, se debe buscar atención médica inmediata y mover el área afectada lo menos posible.

