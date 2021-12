Un impactante momento se ha vuelto viral en redes pues un hombre conmocionó a todos los vecinos y a la gente que estaba en Plaza Galerías-Hipódromo en Tijuana, pues el sujeto se aventó desde el piso 25 del edificio Admant, hecho que fue registrado en video y se puede escuchar a la gente gritando al ver como el presunto suicida caía del complejo habitacional.

Los primeros reportes que se presentaron, antes del incidente fueron en punto de las 19:00, donde señaló que la persona que se hallaba en el balcón amenazaba con quitarse la vida, esto al aventarse desde el piso 25 de la edificación. Fue gracias a las múltiples denuncias que se presentaron ante la situación, que las autoridades competentes llegaron al sitio.

Con las autoridades de Tijuana en la zona y múltiples personas preocupadas a la espera de ver cómo terminaba la historia, el joven decidió lanzarse al “vacío” con la intención de quitarse la vida. Antes de llegar a la superficie sufre un impacto contra la misma Torre Adamant, lo que habría ocasionado un gran daño en la persona.

Hombre saltando de edificio en Tijuana se hace viral

La Verdad Noticias informa que, en breve tiempo de que el joven se aventara, los presentes que grabaron el hecho lo subieron a redes sociales haciendo que se hiciera un video viral, pero se debe esclarecer que el sujeto no se estrelló contra el pavimento o suelo, debido a que terminó cayendo en una alberca, misma por la que no se sabe si murió o no.

Presunto suicidio en Tijuana sacude Twitter

Hombre se avienta del piso 25 de lujoso edificio en Tijuana y se hace viral.

En el video viral ampliamente difundido en Twitter, se puede escuchar música a todo volumen y a algunas personas sufriendo por ver cómo el joven se abalanza de un lado a otro amenazando con tirarse del lujoso complejo habitacional para ponerle fin a su vida.

Previo a terminar con el video viral se logra ver que pega con parte del edificio para terminar en la alberca comentada con anterioridad. Hasta el momento se desconoce si el hombre perdió la vida luego de aventarse del piso 25 por impactar en la piscina.

