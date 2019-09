Hombre recibe “señal divina” para no dejar de tomar cerveza (VIDEO VIRAL)

Hombre recibe “señal divina” para no dejar de tomar cerveza

¡Vaya hombre afortunado!, en cuestión de segundos recibió una “señal divina” para no dejar de tomar cerveza, a pesar de que éste ya estaba decidido en dejar el vicio; la señal que tuvo ha sido objeto de asombro entre los internautas ya que jamás se esperaban ver algo igual.

En redes sociales comenzó a circular un video viral en el que se escucha a un hombre decir que ya no quiere continuar bebiendo alcohol por el daño que le causa, sin embargo, con la botella de una cerveza cerrada apuntándola al cielo pide una señal que le indique si está haciendo lo correcto.

“diosito, yo ya no quiero tomar, me voy a alejar del vicio, a menos que tú quieras que siga bebiendo y me mandes una señal divina del cielo, solo así continuaré con este terrible vicio”, dice el hombre en medio de un jardín.

Llega la señal divina

Frente a él se observa un árbol frondoso, de donde sale una guacamaya roja y vuela hasta el brazo del hombre que tiene la botella de cerveza, y segundos después comienza a destaparla, después de varios intentos, el ejemplar logró abrir la botella para que el hombre pudiera beberla.

“Me está mandando diosito, me dice que no dejes de pistiar con tus amigos. Tú sigue agarrando el pedo siempre, a diosito le gusta que te empedes todos los fines de semana. ¡Salud!”.

Este video de escasos 36 segundos ha causado infinidad de risas entre los usuarios de redes sociales y en otros hasta asombro, ya que aseguraron que jamás habían visto que una guacamaya lograra destapar una cerveza.

Más usuarios, a manera de burla, pidieron que también esa señal divina la puedan recibir pero con una cerveza.

Y a ti, ¿te gustaría recibir una señal como esta? Déjanos tu opinión.

Mira el VIDEO

