Hombre queda pasmado al ver foto de su gemelo de hace 115 años

Michael Koropisz, un joven británico de 24 años, quedó pasmado luego de toparse con una fotografía tomada en 1905, en la que aparece un hombre idéntico a él y la cual descubrió luego de que un amigo suyo la vio en redes sociales dedicada. De manera inmediata este hecho cobró gran fuerza en las últimas horas y se ha vuelto viral, debido a que dicha imagen efectivamente corresponde a una época de principios del siglo XX.

En un principio, Koropisz se dio a la tarea de confirmar de que la insólita foto no era falsa, posteriormente decidió compartirla a través de su cuenta personal de Instagram en donde se volvió viral, generando gran sensación en miles de usuarios y lamando la atención de los medios locales. "Me enviaron la foto a Instagram porque alguien pensaba que era yo", reveló sorprendido el joven durante una entrevista realizada por el Daily Mirror.

Como es de esperarse, la imagen viral aparece en blanco y negro fue tomada al parecer en el año 1905 y muestra a un hombre de unos 20 años sentado en una silla mirando a su esposa. para demostrar el sorprendente parecido entre ambos, Koropisz incluyó en su publicación un retrato suyo en la misma pose. "Me quedé boquiabierto cuando me di cuenta de que no era yo, que teníamos el mismo cabello, forma de cara, nariz y sentido de la moda", dijo al diario.

Sin embargo, al final resultó que el joven tiene más cosas en común con su intrigante “gemelo perdido” que simplemente el rostro, ya que casualmente, Koropisz siente total fascinación de la estética y las costumbres de la era victoriana (1837-1901), al punto que se viste como en esa época, escribe con tintero y pluma, se mueve en bicicleta, no ve la televisión y rechaza gran parte de la tecnología del siglo XXI. ¿Crees que con este hecho se demuestra la existencia de las vidas pasadas?