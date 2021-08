Hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas y termina criticado

Los hechos ocurrieron en España pero gracias a las redes sociales fue que se viralizó que un hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas.

Sucede que había ido a cenar con unos amigos y al solicitar la cuenta el mesero le trajo la cuenta que ascendía a unos 4 mil euros, que en precio mexicano equivale a 94 mil 367 pesos, de acuerdo al hombre, quien se quejó en Twitter esto era solo un abuso por parte del restaurante ya que solo comieron hamburguesas.

Lo cierto es que muchas personas suelen hacer alarde de lo que pueden pagar, sin embargo no ocurre lo mismo al dejar las propinas, un caso similar ocurrió en CDMX donde una mesera indignada es viral al mostrar que le dejaron poca propina sobre una cuenta de más de 4 mil pesos.

Hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas y se queja por el precio, pero la verdad era algo diferente.

Fue por medio de las redes sociales que Enrique Moris contó lo que pasó él y sus amigos en Marbella, España. Pero lo que no esperó es la respuesta que tendría y no por volverse viral a nivel internacional, aunque claro saber que un Hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas no es lo común.

La Verdad Noticias supo de acuerdo a Moris que había pedido varias hamburguesas, alitas de pollo, refresco Coca-Cola y algunas cervezas y su cuenta llegó a los 4 mil euros, pero también salió a la luz que habían pedido dos botellas de champán Don Perignon, las cuales tiene valor de mil euros cada una (23 mil 591 pesos).

Esto causó que los usuarios de Twitter se enfadaran, porque la situación no era para nada un abuso, aun cuando Enrique Mris consideraba que Marbella es el nuevo Ibiza y así lo dejó escrito:

"Nos cargan 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos. El camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella, el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere", escribió.

Un caso ocurrido en un restaurante, ocurrió en Puebla, México, donde los comensales dejan 7 pesos de propina luego de consumir 2 mil pesos, algo que causó bastante indignación en las redes sociales.

Hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas, lo critican

En Twitter el hombre terminó siendo criticado.

La molestia de los internautas se da porque consideran que publicar su cuenta es solo un pretexto para presumir su dinero, aunque él asegura que no se quejaba del importe de la cuenta, sino de que se una vez pagada la cuenta, les reclamaran una propina cuando ya les habían realizado un cargo de 372 euros por el servicio.

Muchos de los usuarios criticaron el hecho que el hombre paga 100 mil pesos por cenar “solo” hamburguesas y que luego Enrique Morris se queja en Twitter, esto porque al final consumen costosos champán.

