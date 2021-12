Hombre le da lencería a su compañera frente a su esposa en la posada del trabajo

Estamos a pocos días de la navidad, sin embargo antes de la tan esperada festividad, las posadas son las celebraciones a las que muchos asisten, especialmente si son del trabajo.

En la mayoría de las ocasiones los empleados salen muy felices tras divertirse con sus colegas o ganas increíbles premios en las rifas, sin embargo en otras ocasiones las cosas se salen de control y se vuelven una batalla campal.

Mientras en otros lados hay festejos agradables como la posada de perritos que s hizo viral en redes, en Ciudad del Carmen una posada laboral se volvió una guerra cuando un empleado le regaló lencería a su compañera, algo que no tendría nada de malo si no fue por que fue acompañado de su esposa.

Lencería causa batalla campal en una posada

En Ciudad del Carmen, Campeche, una posada terminó en pleito luego de que un hombre le regalara a su compañera de trabajo un juego de lencería y por mala suerte del hombre el regalo fue abierto frente a todos incluyendo la esposa, lo que provocó golpes entre las dos mujeres. pic.twitter.com/7L5qeYPuGO — Opinión Campechana (@opinacampeche) December 14, 2021

El video compartido por la cuenta de Twitter de Opinión Campechana, donde en el video se puede ver a varias personas peleando violentamente presuntamente por una escena de celos que subió de nivel hasta volverse incontrolable.

Aparentemente durante la entrega de regalos, uno de los empleados le dio un obsequio a una compañera, pero para su mala fortuna ella lo abrió frente a todos, incluida la esposa del sujeto, y al percatarse de que el regalo era lencería, el caos se desató en la fiesta.

Posadas en 2021 se vuelven un escándalo

El regalo despertó sospechas de infidelidad por parte del 'generoso' jefe

Cabe mencionar que esta no es la única posada que acabó mal, pues otras han tenido resultados similares o han causado mucha controversia, como la supuesta y ostentosa Chaposada que se celebró en Sinaloa, aunque en ese caso no hubo conflictos pues se dice que no es real.

Por otro lado, te informamos en La Verdad Noticias que el empleado no era tan empleado, pues se trataba de uno de los jefes, y tras revelarse que las prensas eran un baby doll y una tanga roja, se despertaron rumores de infidelidad, razón por la cual se desató la pelea.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!