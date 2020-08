Hombre intenta romper tres récords Guinness, empata uno y se hace viral.

Un presentador de una serie web intentó romper tres Récord Guinness y en su intento por conseguir el objetivo, terminó empatando el récord de la mayoría de velas encendidas en la boca. Estos hechos fueron registrados en un video que terminó por ser viral en redes sociales.

Will Tilghman, un comediante, productor de Vice Media y presentador de la serie web I Tried, intentó romper tres Récord Guinness para un episodio del programa que es transmitido en la plataforma de videos YouTube. Incluso, Will dijo que estudió el trabajo de los rompe récords en serie como David Rush y Ashrita Furman, y hasta habló con Furman por teléfono antes de probar su trío de récords por romper.

En el video que ahora es viral, el anfitrión comenzó por intentar el récord de la mayoría de bolsitas de té arrojadas en tazas en 30 segundos, pero solo logró hacer dos de los lanzamientos, por debajo del récord de 7.

Hombre intenta romper 3 récord Guinness y empata uno

Luego, Will Tilghman intentó romper el récord Guinness por el tiempo más rápido en comer una cebolla cruda, que se mantuvo en 29.56 segundos, pero terminó necesitando 4 minutos, 55 segundos par a terminar la verdura. En el primer intento de su tercer récord por la mayoría de velas encendidas en la boca, se interrumpió debido al intenso calor, pero en su segundo intento igualó el récord de Rush de 100 velas encendidas.

El presentador de VICE en YouTube, recibió un certificado original para vincular el registro y dijo que está planeando otro intento de batir un récord en un futuro cercano, así como un intento por el récord de la mayoría de las latas golpeadas con una honda en un minuto.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: Hombre rompe récord Guinness de velocidad tras alcanzar 72 km/h en una carretilla

“Se siente increíble y se lo contaré a la gente para siempre”, dijo Tilghman a Guinness acerca de empatar el récord. Y tú, ¿Crees que es válido el Guinness otorgado al presentador, incluso si es un empate? Compártenos tu respuesta en la sección de comentarios aquí abajo.