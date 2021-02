Hombre intenta asesinar a su jefe con saliva infectada de Covid-19 (VIDEO)

Un macabro hecho se ha vuelto viral durante las últimas horas en las redes sociales, luego de darse a conocer la historia de Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek, propietarios de una concesionaria de automóviles en la ciuad de Adana, al sur de Turquía.

De acuerdo con información de Hurriyet retomada por RT en Español, la pareja recibió protección policial después de que uno de sus trabajadores intentara asesinarlo utilizando la saliva de un paciente contagiado de Covid-19, misma que compró por unos 70 dólares.

Según dicho medio, días antes de robar cerca de 30.000 dólares de la venta de un vehículo, el trabajador de confianza de la pareja identificado como Ramazan, habría intentado asesinar a Ibrahim mezclando la saliva infectada de Coronavirus con sus bebidas.

El intento de homicidio fue descubierto

Luego del intento fallido de homicidio, el cual fue reportado por la prensa turca, Ramazan comenzó a enviar una serie de mensajes intimidantes al empresario, en los que amenazaba con quitarle la vida.

"No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza", señalaba una de las amenazas del trabajador y la cual se volvió viral a través de diversas plataformas en redes sociales.

"Es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no he enfermado. Si me hubiera infectado con covid-19 podría haber infectado a mi familia. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría", comentó Unverdi.

Ante estos hechos, la pareja presentó una denuncia contra su exempleado acusándolo por amenazas e intento de asesinato. "La Fiscalía me dio protección y ahora lo están buscando. Estoy seguro de que la demanda que presenté sentará precedente", agregó la víctima.

Por su parte, Dilek aseguró que tanto ella como su familia viven con miedo ante las amenazas recibidas. "Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Estamos en prisión en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba su castigo".

