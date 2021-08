Hombre grita a empleada de Walmart en EEUU: "Aprende a hablar inglés".

Un hombre que fue grabado en un video que ahora es viral afirmró ser un estadounidense y criticó de forma agresiva a un empleado por hablar español en un Walmart de Lincoln, Nebraska, ha sido tachado por usuarios en redes sociales de arrogante, con ímpetu de superioridad, racista, xenófobo y absurdo.

En el video viralizado en TikTok, los usuarios han criticado la actitud del hombre que se enojado porque una empleada de la cadena de supermercados no estaba con su uniforme, situación que tomó como una falta de respeto para él, por la que criticó a las personas que no hablaban inglés en Estados Unidos.

“Cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos. En Los Ángeles adivinen qué pasa, ¿honestamente? La gente muere", afirmó el hombre mirando a la persona que lo estaba grabando en video y alegó que es un ex bombero.

Empleados de Walmart trataron de calmar al hombre

La Verdad Noticias informa que, la violenta actitud del hombre llegó a tal grado que incluso ocasionó la molestia de varias personas que estaban atentos a la situación, mientras el personal de Walmart trataba calmar el hecho, pese a que el sujeto no paraba de ocasionar incomodidad.

"Mantente alejado de mí porque no sabes, pero llevo ropa holgada, esto pesa 200 libras (90 kilos), así que aléjate de mí", le dijo el sujeto que aseguró que tenía entrenamiento y era un oficial de policía.

En breve, mientras se desplazó a otro punto de la tienda, gritó mientras pasaba cerca de un empleado de la empresa, añadiendo también, de forma incoherente, que su actitud es "porque asesinaron a 343 de mis compañeros bomberos (…) es por eso, el 11 de septiembre de 2001, por eso".

"¡Aprende Inglés, no es España y ni México!", dijo el sujeto

"Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma. ¡Aprende inglés! ¡No es España y no es México!", le grita el sujeto a la mujer con una actitud agresiva que incluso comenzó a acercarse y grabarla.

Hasta ahora, todavía se desconoce la identidad del hombre y si las autoridades en Estados Unidos hicieron o no algo ante el evidente acto de discriminación del sujeto.

El video comenzó a hacerse viral en tiempos donde cada vez se registran más actos de racismo principalmente hacia comunidades afrodescendientes, de origen asiático y latino, los cuales han motivado a crear medidas especiales en Estados Unidos, que en su historia, se impulsó por la llegada de migrantes de múltiples culturas del mundo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.