Hombre gana la lotería luego de guardar por casi un mes el billete premiado

Un hombre de la localidad de Burwood East, en Melbourne, Australia, se ha vuelto viral en diversas plataformas de las redes sociales, luego de enterarse que tuvo en su cartera un billete ganador de lotería por un millón de dólares, el cual mantuvo por casi un mes sin darse cuenta debido a su enorme distracción. Hecho que fue dado a conocer por “The Lott”. una marca de loterías que abarca los negocios de lotería con licencia gubernamental.

Esta sorprendente historia le ha dado la vuelta al mundo gracias a que ha destacado dentro de las noticias de hoy, ya que el despistado pero afortunado hombre, resultó ganador de la lotería australiana TattsLotto y se hizo acreedor a 1.053.905 dólares en el sorteo número 4.069, del pasado 18 de julio. Sin embargo, el jugador finalmente se enteró de que era millonario varios días después, cuando abrió su cartera para comprar otro billete de lotería.

Al darse cuenta de que tenía un billete guardado, decidió entregárselo al empleado de un quiosco para que lo revisara. "Qué locura, debo haber ganado 20 dólares o algo así", fue lo primero que pensó, antes de enterarse que había ganado uno de los premios mayores. Según los medios locales, debido a la situación del covid-19, el hombre aseguró que al no haber muchas opciones para festejar, decidió tomarse un ron con cola en casa por este premio que se volvió viral.

Acostumbrado a jugar a la lotería aproximadamente cada 15 días, ahora el ganador está buscando la casa de sus sueños en Internet. "Ojalá no tenga que trabajar demasiado después de eso", agregó. El boleto ganador fue comprado en East Burwood Newsagency, cuyo propietario felicitó al ganador, a quien no pudo contactar a lo largo de un mes porque no habían sido registrados sus datos. ¿Qué te pareció esta sorprendente historia? déjanos saber tus comentarios.