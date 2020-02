Hombre en silla de ruedas es atendido en la calle y enfermera se hace VIRAL

A través de las redes sociales, circulan las imágenes de unaenfermera que se hizo viral, ya que se encuentra curando las heridas de un hombre en situación de calle que se encuentra en una silla de ruedas, en Tijuana, México.

Este hecho fue compartido por un internauta en Facebook, quien publicó explicando que la enfermera, “no tenía que ayudarle al hombre, pudo haberse seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo”, se quedó a ayudar al pobre hombre, realmente esto fue un acto de humildad y vaya que no todos los héroes tienen capa.

El hombre fue atendido en la calle 2da y Negrete en la zona Centro de la ciudad de Tijuana, Baja California, Ahí se podía ver al hombre que al observar las fotos podríamos deducir que el hombre sufría y tenía mucho dolor, pero gracias a la enfermera el pudo ser atendido.

Enfermera sana heridas a hombre en situación de calle y la hacen viral ❤��‍⚕ En redes sociales se hizo viral la fotografía de una enfermera curando las heridas a un hombre en situación de calle que se encuentra en una silla de ruedas. La historia: https://t.co/o1Kaap3i9O#Viral pic.twitter.com/wNxTgnAb6Q — Plano Informativo (@Planoinforma) February 18, 2020

El usuario de facebook, Fher Ibarra, señaló que después de que la enfermera MaryCarmen Caro Gastelum terminara de curar al paciente, le compró material quirúrgico para reponer lo que había ocupado en el hombre que había atendido, así como el había visto que ella ayudo al enfermo, él quiso ayudar a la enfermera por haber sido tan amable con un sujeto que ni si quiera conocia.

“Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui” escribió en su publicación. Esta publicación le ha dado la vuelta a internet volviéndose viral por la acción que pocos harían en un día normal.

