Hombre detrás de meme VIRAL muere a los 51 años

Mejor conocido como Komikero, el hombre detrás del viral meme “Hey Baby” murió en su natal Filipinas a los 51 años de edad.

Así es, el hombre detrás del popular meme de “Hey Baby”, que fue reultado de un videclip de un minuto que grabó con su cámara web mostrando expresiones faciales bastante inusuales murió a los 51 años de causas desconocidas.

Tal como confirmó su esposa Ilyn, el creador de comics Gerry Alanguilan ha muerto a la edad de 51 años. “Para todos aquellos que querían a Gerry, muchas gracias. Ustedes le trajeron mucha alegría” dijo la viuda desde su cuenta personal en Facebook.

Alanguilan es bien conocido por ser el entintador de cómics como Wetworks, X-Men, Superman: Birthright, Wolverine y Fantastic Four (a menudo junto al dibujante Leinil Francis Yu).

También es conocido como el creador de los cómics Johnny Balbona, Humanis Rex!, ELMER, Timawa y Where Bold Stars go to Die en su nativo Filipinas.

“Entristecido al enterarme del fallecimiento de Gerry Alanguilan”, expresó en su Twitter el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski.

“Otra persona maravillosa que nos quitaron demasiado pronto. Un escritor y entusiasta increíblemente talentoso, mentor de artistas jóvenes y defensor de los cómics mundiales, el mundo de los cómics y la comunidad de arte filipina perdió hoy a un amigo y héroe”, concluyó el editor en jefe de Marvel.

Alanguilan es mejor conocido por su video viral “Hey Baby” en YouTube, donde se le podía ver haciendo unas caras para morir de risa, que estamos seguros, has visto en numerosos memes durante los años recientes.

VIDEO AQUÍ:



Dicho videoclip cuenta con más de 6 millones de vistas en la plataforma, y su rostro saltó a la fama mundial en forma de meme con imágenes extraídas del metraje. Además Alanguian también participó para un segmento en el programa Tosh.0 en Comedy Central.

De momento no existen más detalles sobre la causa de muerte del icónico ilustrador de cómics, pero su legado como el hombre Hey Baby seguirá vivo para siempre.

