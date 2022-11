Hombre deja a su novia al descubrir que tenía 5 esposos y varios novios

Bien dicen que en el corazón nadie manda y que en las cosas del amor,nunca se sabe, cómo la historia de un hombre llamado Wayne Harper, quien a sus 43 años dejó a su novia Emily Thorne, al enterarse de que lo engañó con más de 5 hombres a la vez.

Y es la mujer que Wayne amaba con todo su corazón, es nada menos y nada más que la mujer bigamista más famosa en el Reino Unido y gran parte del Mundo, por lo que tras el rompimiento con este chico, la mujer no dejó pasar la oportunidad y se casó con otros dos hombres.

Cabe señalar, que el rompimiento se dio, luego de que Wayne se enterara de que su amada Emily lo engañó, esto sorprende pues la mujer contaba con 5 esposos y varios novios al mismo tiempo, de los cuales, el novio no tenía ningún conocimiento y por consiguiente no aprobaba ser uno más para ella.

Al respecto, el hombre explicó a La Verdad Noticias que estaba por casarse con Emily, pero tras descubrir el engaño, decidió dejar la relación y comenzar de nuevo con su vida, luego de un año y medio de relación.

Una historia sin final feliz

La dejó su prometido por serle infiel con varios hombres

Cabe señalar, que Wayne y Emily se conocieron de manera curiosa, pues se vieron por primera vez en un hospital, luego de que Wayne tuvo un accidente en bicicleta y Emily tuvo que ser sometida a una cirugía menor, pero al pasar el tiempo la historia cambió rotundamente, pues muchas personas le advirtieron sobre las otras relaciones que sostenía la mujer, pero el hombre no creía estas versiones, hasta que lo confirmó con sus propios ojos.

La mujer bigama más conocida

La mujer se casó 7 veces

La historia de la mujer es sumamente conocida en el Reino Unido, ya que ha sido motivo de morbo, pues muchas televisoras, han retomado su situación amorosa para exponerla en varios programas y documentales como por ejemplo The Bigamist Bride y My Five Husbands.

Se sabe, que la mujer cuenta con 7 esposos, con los que ha logrado mantener una relación sexoafectiva de forma oficial, la lista de matrimonios es la siguiente:

Paul Rigby - 1996

Sean Cunningham - 1999

Chris Barrett - 2000

James Matthews - 2002

Ashley Baker - 2007

Fred Miller - 2010

Craig Hadwin - 2012

