Hombre celebra su divorcio con banda en registro civil y se vuelve viral

Cuando una relación llega a su fin es momento de sacar lo mejor de nosotros y así demostró un hombre quien llegó al registro civil a firmar y celebrar su divorcio con banda, para hacer memorable el momento; la peculiar celebración fue compartido en redes sociales por donde se volvió viral.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Acuña, Coahuila, cuando el hombre identificado como Félix Domínguez, quien contrajo nupcias en 1995 llegó a la oficialía del fraccionamiento Los Fresnos al ritmo de banda para firmar el acta de divorcio.

Al estilo de la pareja que reveló el sexo del bebé ¡con banda!, el recién divorciado eligió la canción “Cabrón y Vago” de ‘El Fantasma & Los Dos Carnales’ como himno para su recién separación y como era de esperarse el momento se volvió viral.

Celebra su divorcio con banda

En el video compartido en redes sociales se puede observar al hombre con los papeles del divorcio en la mano, mientras que con gran sonrisa canta: “He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”.

Al ritmo de los versos de la famosa canción de banda, el hombre dejó entrever que no le ha ido muy bien en el amor, pues con énfasis cantó que es “alguien libre”.

En una entrevista para El Diario de Coahuila el hombre expresó que esta celebración fue por “puro gusto”, pues quiso recordar su separación tras 26 años de matrimonio.

Tipos de divorcio

En México existen tres tipos de divorcio que pueden ser incautado, administrativo y voluntario. En general, cada tipo de separación es definido por una parte importante, que es la situación bajo la que la pareja se casó, es decir, si contrajeron matrimonio por bienes mancomunados o sociedad conyugal o bienes separados.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que una persona celebra su divorcio con banda o con memorable fiesta, pues en La Verdad Noticias te dimos a conocer el caso de una mujer que se volvió viral luego de celebrar su divorcio.

