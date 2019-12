Hombre casi se AHOGA por broma pesada de su familia en su cumpleaños: VIDEO VIRAL

¿Con esos amigos para qué quieres enemigos? Una cruel familia le hizo una broma pesada a un cumpleañero y los hechos causaron polémica y controversia en las redes sociales ya que muchos afirman que esa no es la manera de festejar a un ser querido en su cumpleaños. Los hechos quedaron grabados en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

¡Jamás olvidará ese cumpleaños!

En la grabación se observa al cumpleañero listo para que lo avienten en la famosa mordida del pastel pero no esperaba la intensa y pesada broma que le harían sus familiares ya que estos le aventaron hasta basura encima. En las imágenes se nota que la familia ya estaba lista para atacar al hombre ya que tenían preparadas varias cosas para aventarle.

Hombre casi se AHOGA por broma pesada de su familia en su cumpleaños

Entre estas cosas había, harina, huevos, espuma, basura, cerveza, pastel, agua, entre otras cosas logrando una enorme pasta que casi ahoga al pobre sujeto.

El video causó polémica y generó enojo en los internautas ya que afirman que así no se demuestra cariño a los familiares. Esto fue lo que dijeron los amantes de las redes sociales.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar:

"Lo más humillante que hasta los niños no te respeten, esto no es demostrar amor a un amigo, es un castigo"

"Estoy de acuerdo esto ya no es festejar a un set querido y no es un buen ejemplo para los niños y sobre desperdiciar el pastel cuando hay niños que no tienen que comer"

"A mi punto de vista, creo que es algo demasiado irresponsable hacer algo así, podría terminar en una lamentable tragedia"

"Una falta de "respeto" no comprendo cómo pueden divertirse tanto humillando a su ser " querido". Un muy mal ejemplo hacia los niños"

"Tantos sin algo que comer y ellos desperdician el pastel"

Video aquí:

