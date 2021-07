Hombre cancela boda, su novia se negó a ser la mamá de sus tres hijos

Un hombre de nombre James Flores canceló la boda con su novia porque ella no quiso convertirse en la madre de sus hijos, y aunque el afectado dijo que la amaba y la respeta, no puede unirse en sagrado matrimonio si no acepta a sus tres descendientes.

En La Verdad Noticias te revelamos que la boda sería en octubre, pero al negarse a seguir con la boda por estos motivos tan especiales, la historia de la pareja se hizo viral.

Anteriormente te contamos la historia de un hombre que asistió a una boda con sus seis novias embarazadas y donde las redes explotaron en críticas, pero, ahora, te contaremos sobre James, quien tristemente decidió no casarse con su amada para seguir cuidando de sus hijos solo.

¿Por qué el hombre canceló su boda?

El hombre James Flores aseguró que con profunda tristeza tuvo que suspender la boda que tendría con la mujer que ama, porque ella no quiere ser la madre de los tres hijos y que él busca una pareja que esté dispuesta a darle atenciones a sus pequeños, algo que su novia actual no quería.

Flores, indicó que cómo su futura esposa no quiso a sus hijos, entonces él no se casaría con ella, y enfatizó que los niños son primero y que por ello, prefiere quedarse como papá soltero.

Aunque muchos aplaudieron al James por poner ante todo el bienestar de sus hijos, hubo quienes lo criticaron, pues comentaron que entonces él no estaba buscando una esposa, sino una niñera, y que su ex futura esposa, no tenía obligación de convertirse en mamá, de ahí que le sugirieron que con dicho dinero, mejor contratara a una persona para que cuide a sus pequeños.

El hombre recuperó el dinero de la boda

James Flores. Foto: milenio.com

James Flores pudo perder todo lo que invirtió en la boda; sin embargo, gracias a que su historia se hizo viral logró encontrar a otra pareja a quien le traspasó el paquete de boda, el cual estaba preparado para 200 personas y que contemplaba:

Pirotecnia Decoración Bebidas Banquete Salón de fiestas

El afectado aseguró que el precio real del paquete era de 100 mil pesos, aunque por las cancelación decidió darlo en 60 mil, y así recuperar al menos una parte del dinero invertido.

Esto nos recordó que un hombre arribó con una llama en esmoquin a la boda de su hermana, algo que convirtió esta celebración en una historial viral, ¡tienes que leerla!

