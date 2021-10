Hombre borracho en Turquía "desaparece"; termina buscándose a sí mismo

Beyhan Mutlu, un hombre originario del distrito de İnegöl, Bursa en Turquía, se volvió en tema de conversación en las redes sociales al darse a conocer que fue partícipe en la búsqueda de una persona. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que aquel desaparecido era justamente él.

La historia comienza cuando aquel hombre de 50 años de edad se encontró con sus amigos en el bosque y comenzaron a tomar bebidas alcohólicas. En algún momento, él quedó muy ebrio y comenzó a deambular por el lugar hasta que sus compañeros lo perdieron de vista.

Tras desaparecer, los amigos de Beyhan Mutlu alertaron a las autoridades.

Según lo relatado por el sitio turco Vaziyet, al darse cuenta que Beyhan había desaparecido ellos visitaron su domicilio con la esperanza de encontrarlo ahí pero su esposa les dijo que él no había llegado. Tras intentar sin éxito alguno contactarse con él vía telefónica en más de una ocasión, se tomó la decisión de iniciar un operativo de búsqueda.

Los servicios de emergencia de la región, junto a los vecinos y allegados al presunto desaparecido, comenzaron a peinar la zona. En algún momento de la búsqueda, Beyhan, quien se encontraba deambulando por el bosque, se les unió para que la persona pudiera ser encontrada rápidamente.

Tras haber transcurrido un par de horas de que la gente haya salido a las calles gritando su nombre con desesperación, el hombre respondió “Estoy aquí”. Dicha situación dejó perplejos a los presentes, quienes no creían que la persona desaparecida estaba ayudándoles a buscarse a sí mismo.

En entrevista para el sitio Daily Sabah, él dijo que se unió al grupo de búsqueda pensando que se trataba de otra persona. Luego de llenar un reporte y confirmar que estaba bien de salud, las autoridades procedieron a llevarlo a su casa, no sin antes recibir una petición de este peculiar personaje: “No me castigue con demasiada dureza, agente, o mi padre me matará”.

