Hombre ataca a una mujer al interior de un avión por ser 'negra'

Un acto de racismo se dio a conocer al interior de un avión de la aerolínea Ryanair; los pasajeros se enfurecieron pues ésta no hizo nada para proteger a la víctima.

Las personas que se encontraban al rededor grabaron el momento y lo difundieron en redes sociales convirtiéndolo en viral; pues el acto fue tan molesto que los pasajeros no soportaron la humillación pero tampoco hicieron algo, pues ni la aerolínea logró darle el lugar que merece a la pasajera.

El hombre desahogó su furia contra la mujer de color y soltó una sarta de insultos racistas que no pararon de agredir a la fémina.

"Te digo una cosa, espero que alguien se siente allí porque no quiero sentarme junto a tu maldita cara fea", grita el hombre. Cuando la mujer trata de responder en voz baja, le vuelve a gritar: "No me hables en una lengua extranjera feroz, estúpida vaca fea".