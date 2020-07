Hombre arriesgó su vida para salvar a 8 perritos en un heroico acto (VIDEO)

Un video circula en redes sociales donde se muestra a un verdadero héroe sin capa, pues un hombre puso su vida en riesgo para poder salvar la vida de 8 perritos que estuvieron prácticamente enterrados en un gran pozo.

El hombre en cuestión se trata de Jefferson Daniel Ortíz García, originario de Ecuador, que tiene un enorme corazón y es conocido en redes sociales como “Jefferson Rescata”, ya que se encarga de ayudar a los perritos y demás animales en situación de calle o peligro extremo.

Este hombre se hizo viral recientemente tras compartir con sus miles de seguidores en redes sociales, un heroico rescate que realizó con el apoyo de su equipo, de ocho adorables cachorros con pocos días de nacidos que estuvieron en riesgo de morir.

Hombre salva a 8 perritos y ahora es un héroe

Resulta que la mamá de esta camada de perritos hizo un agujero de siete metros de profundidad y ahí metió a los cachorros, sin dimensionar el enorme riesgo que esto representaba ya que la cavidad podía terminar sepultando a los recién nacidos.

“Lo arriesgamos todo, estos cachorros iban a quedar enterrados si no llegábamos”, expresó Jefferson. Fue así como el hombre hizo otro agujero en la tierra, donde se encontraban los perritos para luego entrar él mismo y con sus pies agarrarlos.

Una vez que consigue tomarlos con éxito, el rescatista es sacado del agujero por su equipo. “Muchachos siento que me ahogo, siento que me ahogo”, expresó Jefferson Rescata en el video viral que circula ampliamente en redes sociales, pues se muestra que solo su cabeza y brazos salían de la cavidad que realizó para el rescate.

VIDEO AQUÍ:

“Siento que me ahogo, levántenme… Ya no puedo respirar… Ya no puedo”, se escucha en una parte del video y aunque las fuerzas se le estaban acabando, Jefferson no se dio por vencido hasta sacar a todos los perritos y por su acto fue considerado como un héroe en redes sociales.