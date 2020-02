Historias de terror: Magibon Project

Magibon es una chica que hace vídeos en youtube, pero lo más extraño de esto es que solo son vídeos que se quedan mirándote fijamente a la cámara. Y por lo general estos vídeos no pasan de un minuto. Sinceramente no sé porque tiene gran cantidad de suscriptores. Si solo se queda mirando fijamente a la cámara en sus vídeos. Es algo bastante extraño.

¿Quién o qué es?

Magibon tiene una gran cantidad de seguidores y miles de reproducciones en sus vídeos. En su información, ella asegura que es de Tokio, Japón e incluso le dieron un apodo llamándola "La Chica Anime" por sus ojos. Ahora que sabemos bastante información sobre quien es Magibon, veremos lo que realmente es perturbante.

Se trata de la página: www.magibon.com que es lo que podemos ver, un tipo raro con una máscara de gas llamado Frank que al parecer tiene una obsesión amorosa por Magibon. A Magibon se le pregunto si tenía alguna relación con esta página web. Pero Magibon, negó tener relación alguna con dicha web. Sin duda esto es bastante extraño.

Comenzando por lo básico, mucha gente conocerá ya el muy famoso canal de esta chica (cuyos vídeos son tal como se ha explicado en su mayoría...). Su verdadero nombre es Margaret Lillian Adams, nacida en 1986 en West Palm Beach, Florida, así que es en realidad americana. No obstante al parecer es amante de la cultura japonesa y el anime, por lo que incluso aprendió algunas palabras en japonés.

En algunos vídeos habla y canta en ese idioma, y apareció en varias entrevistas en el país nipón dando el salto a la fama. Vale...todo es muy normal, pero al entrar a dicha página web veremos algo que parece "de terror". En la página encontramos 3 vídeos: Vídeo 1: Alguien con una máscara de gas que parece estar mirando una foto de Magibon. Vídeo 2: En este corto parece que se compara el rostro de una muñeca con el de la chica. Vídeo 3: Alguien parece tumbado en el suelo llorando.

Luego se ven fragmentos de la cara de Magibon y gusanos saliendo del ojo quitado de la muñeca. Todo muy extraño. Sorry: Al entrar en esta sección solo verás la frase "im sorry". En todos los vídeos aparece el texto "im Frank". Pero ¿quién es Frank?...Solo es un acosador ficticio. Muchos creyeron que podría tratarse de una publicidad viral para una película de terror. No, solo es un "fan site" creado por un artista llamado "Danung", y Frank, su personaje.

Así que solo se trata de un "chiste" por así decirlo, pues Danung y Magibon no tienen nada en común en realidad. En realidad es algo que se creó como parte de un "experimento" para conocer cuanto de popular podría hacerse algo así. En la página del autor, se explica todo. Y parece estar orgulloso de la cantidad de atención que ha recibido.

