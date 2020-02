Historias de terror: Helltown, uno de los lugares más paranormales del mundo

¿No es increíble que exista un lugar llamado Helltown (ciudad del infierno)? Helltown es uno de los lugares más famosos de Ohio. Y dicen que es un sitio altamente paranormal. Es un buen ejemplo de cómo el folklore puede volverse realmente complicado. Es el hogar de seis o siete leyendas separadas, cada una con docenas de variaciones. Historias de terror.

Lugar más paranormal del mundo.

Todo lo cual ha llevado a esta área en el municipio de Boston a agruparse como un sitio embrujado y recibir un nombre malvado. Helltown es en realidad la parte norte del condado de Summit, que abarca varias ciudades, incluyendo Boston, Boston Township, Peninsula, Sagamore Hills y Northfield Township . El área a menudo se conoce como Boston Mills. Helltown a día de hoy está básicamente desierto.

A diferencia de los pueblos fantasmas del oeste, esta área del medio oeste es particularmente única porque no parece tan antigua. Aunque algunos edificios tienen las características de principios de América, el resto son claramente del siglo XX. Los letreros claros de "NO TRASPASAR" publicados en toda la ciudad son ciertamente modernos y oficiales.

No se puede encontrar un alma en este lugar, pero aún quedan restos de las vidas que dejaron los antiguos residentes, incluido un autobús escolar abandonado. La ciudad está rodeada de caminos peligrosos que aparentemente no conducen a ninguna parte. Los residentes del área se vieron obligados a abandonar sus hogares por el gobierno federal, pero no debido a un derrame químico o un encubrimiento sobrenatural, como sugieren las leyendas.

Con las preocupaciones nacionales sobre la deforestación en pleno apogeo, en 1974 el presidente Gerald Ford aprobó una legislación que permitía al Servicio de Parques Nacionales el poder de expropiar tierras, en teoría para preservar los bosques. Esto es lo que les sucedió a los habitantes del lugar, y esa es la razón por la que el área quedó abandonada. Las personas que viven allí no tuvieron más remedio que vender sus propiedades al gobierno.

Estos son algunos lugares donde más se nota más la presencia paranormal.

La iglesia.

El puente embrujado.

Los mutantes.

El autobus.

