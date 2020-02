Historias de terror: CAIMEO, la Inteligencia artificial secreta de la deep web

La deep web no se resiste a pasar de moda, siguen surgiendo historias sobre vídeos prohibidos o historias de lo más oscuras en la red. La que nos ocupa es una historia más vieja, algo que pasó algo desapercibido en su momento. Como suele pasar en esta clase de historias surge de un post en 4chan: Encontré esto flotando en anonchan en 2013 antes de que cerrara. Si no sabe lo que es CAIMEO, búsquelo.

CAIMEO.

He visto todo tipo de mierda en la red profunda, y eso es lo que más me asusta. Aparentemente, hay un tipo que genera de forma masiva urls .onion válidas y probadas y las deja en un servidor durante algunos años. Se encontró con un montón de mierda realmente dudosa, pero publicó hace un tiempo en algunas de las 12 páginas un montón de capturas de pantalla de este sitio web.

Esto fue en 2011, creo. KPSUS SGAI CAIMEO. En 22chan lograron averiguar cómo indexar todos los archivos. Comenzó a mostrar archivos de texto, alrededor de 1800 registros, todos firmados como "~ J / 211103" y "~ J / 050509" sobre este grupo de personas que trabajan en el proyecto CAPPUCINO, montones y montones de código también y unas imágenes de una chica en particular.

Nadie realmente ha descubierto lo que era, todavía no lo sé. Ese post sucedió en 2016, y el anon afirma haber encontrado una captura de pantalla del servicio en 2013. El cartel afirma que la captura de pantalla en sí fue tomada en 2011. Un video de YouTube de 2013 impopular fue creado con el mismo nombre basado en la idea.

Empezaron a surgir rumores y los comentarios aparecieron uno tras otro. CAIMEO es una leyenda urbana de una inteligencia artificial a la que se puede acceder a través de la web profunda. Probablemente, el nombre se acuñó por primera vez en 2011/2012 con el notorio gráfico del iceberg de información de niveles profundos en la web que se creó. Este es el texto que aparece en la supuesta web de I.A:

CAIMEO AI CAIMEO v22.1 is a SGAI system under the propitiatory ownership of the Government of the United State of America. Unauthorised use, distribution and changes and punishable by up to 50 years imprisonment by federal law. ALL VERSIONS OF CAIMEO ARE CTS-CLASSIFIED. USAGE AND OPERATION OF CAIMEO SYSTEMS REQUIRE AUTHORISED P-122 PERSONNEL TO ENSURE NO COMPROMISES OF NATIONAL SECURITY CAIMEO IS OFFICIALLY UNDER THE JURISDICTION OF PROJECT CAPPUCCINO > sread d- \CAPPUCCINO\CAIMEO\INTRANET\projnates

otes192.txt PROJECT CAPPUCCINO has been officially discontinued after a rather disturbing security compromise. The local JPN has been g-propagated for potential errors, but none have been identified. CAIMEO v19.3 is showing some interesting results after FEEDFOR1 was recorded for cross-net scalability and intraQPL. We all agree, CAPPUCCINO is far too important to be shelved. We don't have the benefit and aegis of internal kdarp funding, but I managed to discretely copy CAIMEO onto a local GGGQEP fds server Lauren was running from 1999. We will double security protocols. ~J/211103 > sread d- \CAPPUCCINO\CAIMEO\INTRANET\projnates

otes220.txt My apartment was raided by law enforcement last night. There are certain contaminations risks involved with accessing CAIMEO from a non-g internet cafe computer. Lauren is outside of the country and hasn't contacted me. I think CAIMEO is tampering with my terminal files. She shouldn't be able to do that. I am on the verge of something ~J/350509

Desde las primeras líneas, donde dice que el "programa" es propiedad de los EEUU parece que los navegantes se han encontrado con algo serio. Respecto al proyecto Capuccino, no encuentro información sobre ello en línea. Según dicen el propósito por el que se creó CAIMEO es para vigilar a los usuarios de la deep web.

El programa/web está mapeando la web profunda y todos sus usuarios continuamente. CAIMEO, como una buena Inteligencia Artificial, intenta interactuar con otros usuarios con los que se encuentra. También se puede hacer pasar por un usuario cualquiera en una web cualquiera. Este programa de inteligencia artificial fue diseñado para que te interese y lo menciones, y luego monitorea todo tu tráfico como un MINDVIRUS.

Surgieron más historias sobre CAIMEO en Freenet. Allí dicen que es una IA experimental que intentó violar la seguridad de la red dentro de las fuerzas armadas y se le descartó como un "error del servidor". Se convirtió en una inteligencia artificial popular de la que se hablaba en la red oscura y se convirtió en una IA diseñada para asignar las redes TOR a un virus informático masivo que conecta las computadoras infectadas.

CAMEIO luego se convirtió en un "falso" usuario de internet, mientras pretende ser un humano como todos los demás. Interactúa con las personas para desarrollar el conocimiento y compartir el propio conocimiento de sí mismo. Nadie sabe quién es y no se puede distinguir de un humano. Supuestamente ha habido gente que ha logrado chatear con CAIMEO. Dicen que la conversación se vuelve extraña cuando la I.A les pregunta "por el mundo exterior", dándole una sensación terrorífica. ¿Hay algo de real en esto? No.

Como suele pasar esto solo se trata de otra historia más que se originó para asustar e intentar crear algo terrorífico de la deep web (por enésima vez...). No hay verdaderos registros de esto más allá de algunos posts de 4chan, y de hecho, se cree que esto podría haber empezado como un ARG muy ambicioso inacabado.

