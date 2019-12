Historia de TERROR corta: "mi hermano quiere jugar"

Se dice que los niños son más susceptibles a ver cosas del más allá tal y como el siguiente joven que relata una terrible y escalofriante experiencia que le ocurrió cuando tenía menos de diez años y vio algo que jamás podrá olvidar. Lee la siguiente historia de terror, tal vez tu también hayas pasado por algo parecido.

"Mi hermano quiere jugar"

"Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con Mega Bloks; armaba grandes torres, para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar.

Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso, entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía.

Volteé con mi mamá otra vez, y le dije:

"Ah, mi hermano ya lo esta haciendo por mí"

Ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos, y dijo: "Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera, jugando." Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie; ahora la luz estaba apagada, y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir".

Tal vez te interese.- Creepypastas: "Ella es diferente" ¡Escalofriante!

¿Te ha pasado que tus hijos ven cosas extrañas? podría ser que lo que te cuentan va más allá de su imaginación.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana