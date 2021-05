Historia de Marilyn Stanley: el primer caso de mujer zombie

La historia de Marilyn Stanley comenzó el 14 de septiembre de 2015 cuando fue victima de un horroroso caso de violencia de género e intento de feminicidio en la cual fue abusada físicamente por más de una hora por su entonces pareja, Zachary Gross, de 30 años.

Los agentes de la Policía que llegaron al lugar de los hechos describieron la escena como aberrante, debido a que la mujer había sido atacada incluso por un perro.

Tras el caso de la mujer zombie en Seattle que causó terror, la historia de Marilyn Stanley ha salido a la luz nuevamente, a quien habían catalogado como la primera mujer zombie.

Historia de Marilyn Stanley, un horrible caso de violencia

Sin piedad y usando una navaja, Zachary Gross le arrancó el cuero cabelludo de Marilyn Stanley.

Era inicio de semana, un lunes 14 de septiembre de 2015, exactamente cuando Marilyn Stanley fue víctima de uno de los peores casos de violencia de género vistos en la ciudad de en Walton, del condado de Boone (Kentucky, Estados Unidos).

La historia de Marilyn Stanley, actualmente en tendencia, fue narrada por la policía de Boone, quienes dijeron que perdió entre el 75 y 80% del cuero cabelludo tras ser arrancado de su cabeza por su exnovio y por su perro.

Gross abusó físicamente de Stanley durante más de una hora para luego alentar a su perro a atacar cuando ella había agarrado un cuchillo en defensa propia. La historia de Marilyn Staney es tan horrible que el perro le arrancó la oreja y parte del cuero cabelludo que Gross no le había quitado con su navaja.

Pero no es todo la horrible experiencia e historia de Marilyn Stanley estaba lejos de terminar, ya que Gross luego la llevó a casa de su madre, con parte de su cuero cabelludo en una bolsa de plástico, que supuestamente dejó en el jardín.

Por qué llamaron mujer zombie a Marilyn Stanley

La historia de Marilyn Stanley nada tiene que ver con una mujer zombie.

Marilyn Stanley fue relacionada recientemente como una mujer zombie debido al reciente video de una mujer en Seattle, ya que esta última fue detenida sosteniendo una bolsa mientras daba alaridos de dolor, por lo que la relacionaron con Stanley que fue encontrada de una forma similar.

Sin embargo en el caso de la mujer de Seattle, es completamente distinto, ya que en ese momento los policías que se acercan a detener a la supuesta mujer zombie, tienen cubrebocas, lo que hacer ver que es actual el video.

Ahora bien, con respecto a la historia de Marilyn Stanley está dijo, tiempo después del ataque sufrido por su novio, que la violencia se desató después que Gross se molestara con ella por una publicación de Facebook.

"Fue impactante, no lo esperaba, no lo esperaba en absoluto", le dijo Marilyn Stanley.

De toda esta historia de Marilyn Stanley, aseguró que no podía creer que permaneció consciente todo el tiempo y agregó: "Cuando te lastiman, minimizas el dolor que sientes porque estás tan entumecido. No reconoces todo lo que estás pasando. Sabes que está sucediendo, pero no sientes el dolor".

Debido a las lesiones sufridas Stanley tuvo que ser sometida a múltiples cirugías luego del ataque, para ese tiempo se creó una página de GoFundMe para ayudar a pagar los costos médicos y ha recaudado casi 12 mil dólares.

Por su parte Gross fue acusado de asalto y albergar a un animal vicioso, y dos años después fue sentenciado a 21 años de prisión luego de ser declarado culpable de atacar y arrancar el cuero cabelludo a Marilyn.

Mientras tanto la historia de Marilyn Stanley es una clara muestra de la violencia doméstica que muchas mujeres sufren, por ello, la misma Mariley comparte su experiencia y alienta a víctimas de abuso a que "hay una salida".

