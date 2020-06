Hilo viral de Netflix compara personajes de Dark con gatitos

A través de Twitter fue compartido un hilo de Twitter que ha causado miles de reacciones entre los internautas. Se trata de una comparación entre personajes de la serie Dark y unos tiernos gatitos. Como era de esperarse las curiosas imágenes rápidamente se volvieron tendencia.

La madrugada de este 27 de junio se estrenó la última temporada de Dark en Netflix, y los seguidores están más activos que nunca en las redes sociales. La cuenta de NetflixLAT hizo un hilo donde compara personajes de la popular serie con gatitos; Aquí te dejamos lo mejor de esta comparación.

Personajes de Dark con gatitos. Abro hilo. pic.twitter.com/VAN526qwYO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2020

Qué mirada. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2020

A unas pocas horas del esperado estreno de la tercera y última temporada de Dark en Netflix, serie que se ha convertido en una de las más populares del momento este 27 de junio a las 2:00 de la mañana (hora del centro de México), la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica "abrió" un hilo en Twitter.

��Espera, ¿qué? �� �� — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2020

La dinámica era sencilla, comparar a los personajes más emblemáticos de Dark con gatitos. Como los usuarios lo dijeron es "El hilo que no sabía que necesitaba" y hasta el momento cuenta con 24 mil me gustas en la plataforma de Twitter. Aquí te dejamos más de esta comparación para que no te lo pierdas.

Personajes de Dark comparados con gatos

Con un simple "Personajes de Dark con gatitos. Abro hilo." la cuenta de NetflixLAT ha conseguido muchas reacciones de los seguidores de una de las series más favoritas del momento. Los internautas fueron los que volvieron sumamente viral este hilo de Twitter al compartirlo en diversas redes.

Tras el estreno final de Dark, han sido diversas las reacciones de sus fans ante el inminente desenlace de la tercera temporada que promete dar respuestas a todas las dudas planteadas desde el inicio de esta apocalíptica historia. Sin embargo, este hilo era algo que los verdaderos fanáticos necesitaban.