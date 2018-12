Hija descubre en WhatsApp que su padre tiene novia y escribe una épica carta

Una joven compartió en Twitter una fotografía de la carta que escribió cuando descubrió que su padre tenía novia, la carta sin duda ha sido algo memorable y épica por lo que rápidamente se viralizó.

La divertida historia ocurrió en el 2013, cuando en ese entonces Candela era una pequeña, y se sintió totalmente indignada porque su padre le mintió. A continuación te dejamos el texto que la joven escribió (cuya ortografía original respetamos) donde expresaba su sentir.

“Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía "amor". Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cuelo. Si veo a una chica acá dentro les voy a decir mi discurso: "Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían cecretos pero ya veo que hay muchos crecretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?" y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte"