¡Héroe! Conductora de autobús ayuda a niño en su primer día de clases

Una conmovedora foto se volvió viral en las redes sociales ya que una conductora de autobús ayudó a un tierno niño que tenía miedo en su primer día de clases y lloraba desconsolado.

Los hechos ocurrieron en una ciudad llamada Augusta en Estados Unidos, precisamente en el estado de Wisconsin. En el lugar después del verano los niños regresan al colegio así como este pequeñito que no estaba nada feliz.

Primer día de clases

El niño se llama Axel y tiene cuatro años de edad. El pequeño estaba en camino a su primer día de clases en el kinder por lo cual tenía mucho miedo y nervios, así que rompió en llanto.

La conductora observó y escuchó al niño que estaba sentado detrás de ella y le extendió su mano para consolarse y se tranquilizara, lo cual funcionó muy bien y fue captado en una fotografía que se volvió viral de inmediato.

¡Héroe! Conductora de autobús ayuda a niño en su primer día de clases

Por su parte, la conductora, de nombre Isabel Lane habló en entrevista con CNN y dijo lo que sintió al ayudar al tierno niño:

"Pude ver que necesitaba ser consolado y eso fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Para mí fue una gran victoria porque todas las mañanas deseo a los niños que pasen un buen día y cuando tengo un niño que sé que no le gusta ir a la escuela y dice 'sí, lo intentaré', me hace sentir bien porque significa que me escucharon y espero que yo les haga sentir que pueden ser escuchados".

Por otra parte el colegio expresó su orgullo en las redes sociales afirmando que todo su personal tiene compasión y esto es "verdaderamente admirable" "Somos tan afortunados de ser compañeros de estas personas", concluyeron.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese

VIRAL: ¡Encuentra al gatito! NUEVO RETO