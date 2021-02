Harto de su jefe infectó su bebida con coronavirus para que muriera de COVID-19

Como se dijo en el título, un hombre intentó asesinar a su jefe infectando sus bebidas con el virus Sars-CoV-2, mejor conocido como coronavirus, su objetivo que enfermará gravemente de COVID-19 y muriera.

Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek, propietarios de una concesionaria de automóviles Adana, Turquía, tienen protección policial luego de un fallido intento de asesinato por parte de su empleado, quien además le ha hecho múltiples amenazas de muerte.

La historia, que puede decirse de terror, comenzó cuando el trabajador identificado como Ramazan, compró por 70 dólares, la saliva de un paciente que había sido confirmado con COVID-19. Después Ramazan se dispuso a infectar todas las bebidas de su jefe.

Ibrahim Unverdi junto a su esposa Dilek, después del intento de asesinato.

La Verdad Noticias pudo averiguar, por reportes locales, que Ramazan tenía un plan. Luego de intentar contagiar de con COVID-19 le robó 30 mil dólares de la venta de un vehículo, porque contaba que su jefe moriría.

Pero como el intento de asesinarlo, con la saliva del COVID-19 falló Ramazan le comenzó a llamarle y enviar mensajes intimidantes al empresario, en los que amenazaba con quitarle la vida.

"No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza", rezaba una de las amenazas.

La víctima dijo que es la primera vez que escuchaba de una técnica de asesinato tan extraña. “Gracias a Dios no he enfermado […] si me hubiera infectado con COVID-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría".

Por su parte, Dilek aseguró que tanto ella como su familia viven con miedo ante las amenazas recibidas.

"Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en prisión en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario", señaló la mujer.

