Hacía todo lo posible para que su hijo diga “mamá' pero su perro lo dice primero (VIDEO VIRAL)

Como sabemos los bebés traen mucha alegría a las familias y si en esa familia de por medio tienen de mascota a un perrito, aún más, pero cuando estos dos se juntan, las risas están más que garantizadas. Una madre quiso sobornar a su bebe haciendo que dijera la palabra "mamá", su mascota se le adelantó y pronunció la palabra antes que su hijo.

¡Mamá! ¡mamá! ¡mamá!

No es un secreto que los perros son animales inteligentes, pero en este caso, el pastor australiano de nombre "Patch" se robó los aplausos de la familia Diaz-Giovonini en Utah, Estados Unidos. En aquel entonces, hace cuatro años, el pequeño Sam de apenas nueve meses de nacido aprendía a caminar y hablar.

El video viral de Facebook comienza con Andrea sentada en un sofá comiendo algo frente a su bebé y Patch, que no le quitaba los ojos de encima. Si bien el pequeño no estaba interesado en probar el mencionado platillo, su madre quería usarlo como carnada para que dijera “mamá”, palabra que repitió en más de una ocasión para que el bebe la imitara pero no esperaba que el que la complacería sería el perrito.

“¡Mamá, mamá, mamá!”, dijo una y otra vez el peludo protagonista del video viral de Facebook a la espera de que la mujer cumpla con su parte del trato y le invite un poco de lo que comía con gusto. Andrea echó a reír a carcajadas y, cuando Sam se percató de lo que estaba pasando, no quiso que su “hermano perruno” le robara la atención y lo hace a un lado para que salga del cuadro.

El video publicado en la red social de Facebook inmediatamente de que fue subido a la plataforma se hizo viral, ya que el material de este es muy divertido y contagia de risa a todo mundo que lo ve, la grabación hasta el momento ya cuenta con más de 115 reproducciones, aquí abajo te dejamos el clip para que tu también seas testigo del asombroso perro que habla y dice "mamá".

